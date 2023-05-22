"Живая легенда": Бейонсе в коротких шортах взволновала фанатов

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Новые кадры американской певицы Бейонсе в Instagram восхитили ее многомиллионную армию поклонников. Фанаты осыпали ее комплиментами в комментариях, передает NUR.KZ.

41-летняя певица предстала в классическом костюме в клетку и комбинезоне с короткими шортами, подчеркивающем упругие бедра.

С момента публикации фотографии набрали около 3,5 млн лайков и более 27 тысяч комментариев. Поклонники осыпали Бейонсе комплиментами в комментариях и признавались ей в любви.

"Живая легенда", "Она феномен", "Ты настоящий подарок от Бога", "Королева на гастролях", "Ангел", "Ты как лучик солнца", "Я сгораю от любви к тебе", "Невероятно талантливая", "Самая красивая женщина в мире", "Боже, эта женщина прекрасна", - отреагировали восхищенные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021486-zhivaya-legenda-beyonse-v-korotkih-shortah-vzvolnovala-fanatov/