"Это искусство": новые фото Катерины Шпицы заворожили соцсети

Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса Катерина Шпица представила на суд подписчиков в Instagram чувственный образ. Поклонники назвали ее новые фотографии настоящим искусством, передает NUR.KZ.

Катерина сопроводила фото новым постом. Она призналась, что любит видеть сны и разгадывать их.

"Но за последний месяц они закидали меня таким количеством символов или, наоборот, столько раз забывались через 3 секунды после пробуждения, оставляя шлейф настроения и след загадки, и не оставляя шанса себя разгадать (а я это не люблю), что я хочу поспать вообще без ощущения, что ночью что-то стучалось мне в сознание из бессознательного. Мне бы все уже увиденное осмыслить", - написала Катерина.

"Шикарная актриса, какая-то особенная, не такая, как все, красивая и умная, очень талантливая, люблю эту актрису", "Чудесные фотографии", "Это искусство", "Очаровательная женщина", "Сногсшибательно", - отметили фолловеры под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021151-eto-iskusstvo-novye-foto-kateriny-shpitsy-zavorozhili-sotsseti/