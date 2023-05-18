"Невероятная женщина": чувственная фотосессия Тины Кароль взволновала фанатов

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

38-летняя украинская певица и актриса Тина Кароль опубликовала новую серию снимков в Instagram. Соблазнительный образ певицы пленил поклонников, передает NUR.KZ.

Украинская поп-звезда Тина Кароль поделилась кадрами с чувственной фотосессии. На фото артистка позирует в шелковом мини-платье с драпировкой, длинным шлейфом и открытым декольте, подчеркнув страстный образ распущенными локонами и томным взглядом.

"Т - Творческая, И - Интуитивная, Н - Надежная, А - Аномальная", - описала себя Тина, расшифровав свое имя.

Поклонники высоко оценили красоту и стройную фигуру знаменитости, осыпав ее комплиментами в комментариях.

"Настоящая женственность", "Девочка сказочной мечты", "Королева вселенной", "Шикарные ножки у вас", "Как нежно", "Каждый раз задаюсь вопросом: "Настоящая ли она?", "Невероятная женщина", - написали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021118-neveroyatnaya-zhenschina-chuvstvennaya-fotosessiya-tiny-karol-vzvolnovala-fanatov/