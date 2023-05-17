Исполнившие зажигательный танец звезды сериала "Келінжан" восхитили Казнет (видео)

Нургуль Мынгатова и Лейло Бекназар-Ханинга. Кадр из видео: instagram.com/nurgul.myngatova

Казахстанская актриса Нургуль Мынгатова выложила в Instagram видео, которое зарядило позитивом Казнет. На кадрах она и актриса Лейло Бекназар-Ханинга зажигательно танцует, передает NUR.KZ.

В сериале "Келінжан", который полюбился казахстанским зрителям, Лейло Бекназар-Ханинга является экранной свекровью Нургуль Мынгатовой.

Сейчас идут съемки пятого сезона популярного сериала. В перерывах между съемками актеры развлекают себя и свою читательскую аудиторию в соцсетях.

"Говорят, что келин должна быть похожа на свекровь. Моя Кулимхан апа - это краш, правда? Скоро "Келінжан-5", - написала Нургуль.

"Ну Кулимхан апа отжигает", "Ждем пятый сезон с нетерпением", "Я так вами довольна, вы и в жизни такая? Активная, веселая", "Не женщина, а огонь", "Пусть будет много келин, танцующих вместе с енешками", "Прекрасные актрисы", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020986-ispolnivshie-zazhigatelnyy-tanets-zvezdy-seriala-kelinzhan-voshitili-kaznet-video/