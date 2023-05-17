"Самые несочетаемые вещи": звезду "Великолепного века" хейтеры раскритиковали за наряд

Мерве Болугур. Фото: instagram.com/mervebolugur

Турецкая киноактриса Мерве Болугур, известная по роли Нурбану-султан в сериале "Великолепный век", опубликовала в соцсети новое фото. Однако некоторые подписчики заявили, что ей нужен стилист, передает NUR.KZ.

На снимке Мерве запечатлелась в черном топе и юбке с запахом. Она также выбрала для образа зеленые босоножки. Недавно актриса рассталась с длинными локонами и предпочла короткую стрижку.

Ее новый образ оценили подписчики, многие выразили ей своей восхищение, а некоторые посоветовали поработать над стилем.

"Сексуальная пантера", "Почему ты не умеешь одеваться, сестричка? Самые несочетаемые вещи, посоветуйся со стилистом", "Жители села одеваются лучше", "Хотела бы ты стать моей возлюбленной?", "Мисс Мерве, ваши туфли - это настоящее событие", "Это женщина-катастрофа", "Красивая обувь", "Стильная женщина, черный ей идет и красная помада", - разошлись во мнениях подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020882-samye-nesochetaemye-veschi-zvezdu-velikolepnogo-veka-heytery-raskritikovali-za-naryad/