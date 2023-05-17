"Очень сексуальные ножки": Асель Сагатова в мини-юбке восхитила поклонников

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова, снявшаяся в фильме "Рэкетир", в эффектном наряде очаровала поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса предстала на фото в сияющем топе и короткой кожаной юбке с бахромой.

"Редко надеваю мини, пусть останется здесь на память", - написала она.

Поклонники Сагатовой высоко оценили фотографии и отметили, что актрисе следует почаще носить мини-юбки и не скрывать свою прекрасную фигуру.

"Я бы на твоем месте только мини и носила", "А зря, ноги шикарные", "С такими ножками вас на руках носить нужно", "Самая красивая и стильная актриса", "Ноги бесконечные", "Фигурка супер", "Очень сексуальные ножки", - выразили свое восхищение поклонники знаменитости в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020872-ochen-seksualnye-nozhki-asel-sagatova-v-mini-yubke-voshitila-poklonnikov/