"Хочу такую фигуру!": станцевавшая в коротких шортах Нюша поразила фанатов стройными ногами

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

32-летняя российская певица Нюша потанцевала в коротких сверкающих шортах. Поклонники в Instagram оценили и ее фигуру, и дерзкий аутфит и грациозный танец артистки, передает NUR.KZ.

Нюша показала стройные и длинные ноги в коротких мерцающих шортах.

"Этот мир - настоящее чудо. Посмотрите вокруг себя и вы увидите его красоту. Наслаждайтесь простыми вещами, которые вас окружают… Делайте то, что приносит вам удовольствие и наслаждайтесь каждым моментом", - написала Нюша.

Рекция подписчиков не заставила ждать. Фанаты искупали ее в комплиментах.

"Ноги красивые", "Уф, этот взгляд кошки", "Такая крутая", "Любовь моя, прелесть", "Богиня", "Какая умница, шикарная очень", "Пантера", "Красота спасет мир", "Классный образ", "Женщина-кошка", "С годами стала интереснее!", "Хочу такую фигуру!" - написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020712-hochu-takuyu-figuru-stantsevavshaya-v-korotkih-shortah-nyusha-porazila-fanatov-stroynymi-nogami/