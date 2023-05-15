"Колдовская красота": новые фото Екатерины Климовой лишили дара речи фанатов

Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimova___ekaterina

Российская актриса Екатерина Климова показала своим подписчикам в Instagram новые фотографии. Фанаты заявили, что звезда сериалов "Бедная Настя", "Дальнобойщики" с каждым годом становится вcе краше, передает NUR.KZ.

"Глазами художников", - лаконично подписала 45-летняя актриса чувственные черно-белые снимки.

Фанаты сравнили ее с голливудской дивой Анджелиной Джоли и отметили, что их любимица становится все ярче и эффектнее.

"На первом фото подумала, что Джоли", "Первое фото привлекло внимание, но быстро его потеряла. А второе настолько пропитано любовью, что не оторваться", "Колодовская красота. Что-то в вас есть такое, что завораживает и привораживает", "Катерина, вы прекрасны", "Вау, какая же вы роскошная! Самая настоящая, тонкая, глубокая, добрая и невероятно женственная", - отреагировали верные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020630-koldovskaya-krasota-novye-foto-ekateriny-klimovoy-lishili-dara-rechi-fanatov/