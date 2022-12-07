"Невероятная": Айжулдыз Адайбекова изумила фанатов новым образом (видео)

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова примерила новый образ, который вызвал восхищение ее фанатов. Они отметили, что в этом образе девушка очень похожа на свою звездную маму в юности, передает NUR.KZ.

Видео своего перевоплощения Айжулдыз разместила в Instagram. Новый образ восхитил ее подписчиков, а некоторые увидели сильное сходство Айжулдыз с ее мамой в юности - актрисой и певицей Жанар Айжановой.

Видео запестрело от смайликов в виде красных сердечек. Фанаты пожелали молодой актрисе творческих успехов и вдохновения.

"Вау, это пожар!", "С этим мейком ты очень похожа на Жанар тате в юности", "Ойбай, эта девочка огонь", "Айжулдыз, вперед, я вас поддерживаю", "Офигенно", "Джейми, красавчик", "Всегда так ходи", "Прям очень идет", "Ну вообще, слов нет, одни эмоции", "Шикарная работа", "Невероятная", "Бомба", - отреагировали пользователи Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000476-neveroyatnaya-ayzhuldyz-adaybekova-izumila-fanatov-novym-obrazom-video/