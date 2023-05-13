Бывшая жена Бена Аффлека похвасталась фигурой в эффектных нарядах

Дженнифер Гарнер. Фото: instagram.com/jennifer.garner

Американская актриса и продюсер, а также экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер снялась в смелых и сексуальных образах для модного журнала Allure, передает NUR.KZ.

51-летняя актриса и мать троих детей опубликовала на своей странице в Instagram результат фотосессии для модного журнала Allure. Так, для обложки была выбрана фотография, где Гарнер позирует в прозрачном платье, под которым – комплект нижнего белья из лифа и трусов-шорт.

На других фотографиях, которые можно посмотреть выше в карусели, знаменитость предстала в черном платье с бретелькой на одном плече и вырезом на животе. Образ дополнен красными волосами и макияжем с акцентом на глазах. Для этой фотосессии она примерила еще одно черное платье, но уже без бретелек.

Кроме того, звезда снялась в ярко-желтом плаще, при этом снова сменив прическу и цвет волос.

На других кадрах актриса запечатлена в красном кожаном пиджаке и в таком же цвете платье с ремнем. Также можно увидеть Гарнер с желтыми волосами в голубой шапке.

Добавим, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек, по данным IMDb, поженились в 2005 году. У них есть трое совместных детей ­– две дочки и сын. В ноябре 2018 года они официально развелись.

Она сыграла в таких фильмах, как "Далласский клуб покупателей", "Джуно", "С любовью, Саймон", "Второй шанс", "Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019883-byvshaya-zhena-bena-affleka-pohvastalas-figuroy-v-effektnyh-naryadah/