"Единственная в своем роде": 42-летняя Жизель Бюндхен показала стройные ноги

Жизель Бюндхен: instagram.com/gisele

42-летняя бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен очаровала фанатов, опубликовав новые снимки в своем Instagram-аккунте, передает NUR.KZ.

Бывший ангел "Victoria's Secret" представила новую летнюю коллекции от Jimmy Choo. Жизель игриво позировала в фойе в соблазнительном платье молочного цвета с пикантными разрезами и глубоким декольте, продемонстрировав свою безупречную фигуру и стройные ноги.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Джи, ты все еще самое красивое произведение искусства, когда-либо сделанное в Бразилии", "Эта красивая женщина чувственна, но не вульгарна. Я большой ее фанат", "Жизель, каждый день Вы удивляете нас своей захватывающей красотой и элегантностью", "Единственная в своем роде", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019555-edinstvennaya-v-svoem-rode-42-letnyaya-zhizel-byundhen-pokazala-stroynye-nogi/