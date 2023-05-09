"Шедевр года": звезда "Comedy Woman" показала фигуру в нижнем белье

Мария Кравченко. Фото: instagram.com/kravacomedy

38-летняя актриса и звезда юмористического шоу "Comedy Woman" Мария Кравченко показала фигуру в нижнем белье, опубликовав чувственные снимки в Instagram, передает NUR.KZ.

Мария предстала на фото в спортивном нижнем белье и продемонстрировала свою подтянутую фигуру.

"Здесь могли быть фотографии из отпуска в купальнике, но кто знал, что в мае в Турции холодно и купальник все время в чемодане", - написала звезда телеэкранов.

Волнующий образ артистки вызвал восторг у поклонников. Они оценили красоту и фигуру Марии на этих фотографиях.

"Ты просто космическая", "Самая привлекательная из всего "Камеди вумен". Просто космос", "Какая же ты красотка", "Фигура - класс! Великолепно выглядишь", "Шедевр года", "Моя царица вся в огне", "Ты - богиня вселенной", - прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019512-shedevr-goda-zvezda-comedy-woman-pokazala-figuru-v-nizhnem-bele/