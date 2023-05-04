"Восточная красота": Решетова представила новый загадочный образ

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала фанатам новый образ. Кадры, которые были сняты в ОАЭ, она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Здесь и сейчас", - прокомментировала Анастасия свои фотографии, снятые в ОАЭ.

Для нового образа модель выбрала затейливые серебряные украшения и услышала в свой адрес массу комплиментов. Множество отзывов оставили жители Казахстана, которые увидели схожесть с казахскими национальными украшениями.

"Это не казахские национальные украшения, но похоже", - написала модель.

"Красивая", "Прям восточная красота", "Какая красота, очень похожа на киноактрису из фильма", "Вам так идет", - отметили пользователи Сети.

Анастасия отметила, что на этих кадрах очень похожа на свою маму.

"Мои самые любимые кадры всегда те, где я похожа на маму", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019427-vostochnaya-krasota-reshetova-predstavila-novyy-zagadochnyy-obraz/