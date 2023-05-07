"Истинная красота": звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз показала лицо без макияжа

Лили Коллинз. Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

Американская актриса Лили Коллинз удивила своих подписчиков новыми снимками. Звезда сериала "Эмили в Париже" показала лицо без макияжа, передает NUR.KZ.

Новые фотографии появились в ее официальном профиле в Instagram. Она сделала селфи на телефон, позируя без макияжа и фильтров. 34-летняя актриса даже не стала делать укладку.

Лили сфотографировалась в майке с изображением модельера Карла Лагерфельда.

Поклонники оценили внешность актрисы без макияжа.

"Истинная красота!", "Любимка", "Она - икона", "Самая красивая женщина на Земле в настоящий момент", "Белоснежка" ,- писали они.

По данным IMDb, Лили Коллинз - дочь музыканта Фила Коллинза и Джилл Тэвелман. Она родилась в Гилфорде, в графстве Суррей - в Англии.

Лили переехала с матерью в Лос-Анджелес в возрасте пяти лет, после того как ее родители разошлись. Ее первая экранная роль была сыграна в возрасте двух лет (в 1992 году) в одной из программ на BBC.

В детстве Коллинз выступала в Молодежной академии драматического искусства, но ее главным интересом была журналистика - будучи подростком она писала колонку для британского журнала Elle Girl. Позже она получила соответствующее образование в Калифорнийсокм университете.

После нескольких первых выступлений на телевидении в качестве ведущей, она несколько раз появлялась на шоу "Беверли-Хиллз 90210": Новое поколение в 2009 году.

Позже Лили снялась в роли дочери героев Тима МакГроу и Сандры Баллок в кассовом фильме "Невидимая сторона" (2009). Затем последовали новые драматические роли.

Особую популярность принесла ей роль Белоснежки в фильме "Белоснежка: Месть гномов". Картина вышла в 2012 году.

В настоящее время она больше всего известна по роли в сериале "Эмили в Париже".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019107-istinnaya-krasota-zvezda-emili-v-parizhe-lili-kollinz-pokazala-litso-bez-makiyazha/