Met Gala-2023: самые яркие образы звезд на красной дорожке

Доджа Кэт на Met Gala-2023: Photo by Jamie McCarthy/Getty Images

Минувшей ночью в Нью-Йорке прошло знаковое событие в мире моды - ежегодный бал Института костюма Met Gala, который проходит уже более 70 лет. Темой этого года стал немецкий модельер Карл Лагерфельд.

Карл Лагерфельд - был главным модельером модного дома Chanel и Fendi, а также создавал коллекции для Chloé и основал собственный бренд Karl Lagerfeld.

На ковровой дорожке собрались именитые представители зарубежного шоу-бизнеса, чтобы блеснуть своими нарядами и отдать дань покойному "королю моды". В этот раз знаменитости предпочти выбрать преимущественно черно-белую цветовую гамму.

Ким Кардашьян появилась в платье из жемчужных нитей от Schiaparelli.

Ким Кардашьян. Фото: Photo by Christopher Polk/WWD via Getty Images

Певица Джоджа Кэт предстала в образе любимой кошки модельера Шупетт, которой, стоит отметить, Карл оставил немалую долю своего состояния после своей кончины.

Доджа Кэт. Фото: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

49-летняя актриса Пенелопа Крус, ставшая в 2018 году амбассадором Chanel, для вечернего образа выбрала "наряд невесты".

Пенелопа Крус. Фото: Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images

Известный актер и солист рок-группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето также почтил память Лагерфельда, придя в костюме ростовой куклы - кошки Шупетт.

Джаред Лето. Фото: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic

А под костюмом эпатажного артиста скрывался эффектный total black образ с мантией.

Джаред Лето. Фото: Photo by Taylor Hill/Getty Images

Беременная Рианна в белом платье с длинным шлейфом и накидке, усыпанной цветами прибыла на фэшн-мероприятие в компании своего супруга A$AP Rocky.

Рианна и A$AP Rocky. Фото: Photo by Taylor Hill/Getty Images

Модель Джиджи Хадид блистала на вечере в черном полупрозрачном платье с длинным шлейфом.

Джиджи Хадид. Фото: Photo by Jamie McCarthy/Getty Images

Певица Дуа Липа блеснула в белом корсетном платье с длинной пышной юбкой из коллекции Chanel Haute Couture 1992 года, которое на показе представляла любимица Карла - модель Клаудия Шиффер.

Дуа Липа. Фото: Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

55-летняя актриса Николь Кидман, появилась на ковровой дорожке в потрясающем платье, в котором она снялась для легендарной рекламы Chanel в далеком 2004 году.

Николь Кидман. Фото: Photo by Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018943-met-gala-2023-samye-yarkie-obrazy-zvezd-na-krasnoy-dorozhke/