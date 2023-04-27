"Лучшая из лучших": Алессандра Амбросио вышла в свет в платье с пикантным вырезом

Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

42-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио на своей странице в соцсети поделилась образом, который она выбрала для светской церемонии в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.

Экс-модель Victoria's Secret вышла в свет в белом платье рубашечного кроя с глубоким декольте и пикантным вырезом на ноге и собрала комплименты в Сети.

"Лучшая из лучших моделей в мире", "Самая красивая супермодель в мире", "Очень сексуальный ангел", "Красивая и замечательная женщина! Мечта!", "Муза", " Самая красивая женщина во вселенной. Ты все еще выглядишь великолепно и очень привлекательно", - прокомментировали восхищенные поклонники.

По информации на сайте IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим и имеет итальянские, португальские и польские корни. У 42-летней модели есть двое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018499-luchshaya-iz-luchshih-alessandra-ambrosio-vyshla-v-svet-v-plate-s-pikantnym-vyrezom/