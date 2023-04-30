"Вид нездоровый": Ольга Серябкина показала лицо без макияжа

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина выложила фото в Instagram без макияжа. Многие поклонники знаменитости восхитились ее внешностью, однако некоторые заявили, что вид у нее не слишком здоровый.

37-летняя экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина выложила целую серию снимков в различных образах.

"Режим кино включен", – написала она под постом.

На опубликованных фото действительно можно увидеть Серябкину не только в разных нарядах, но и в совершенно отличающихся друг от друга настроениях – безразличие, нахальство, радость, печаль, страх.

При этом на лице певицы совсем не было макияжа, что отметили ее подписчики.

"Настоящая и красивая", "Вам не нужен макияж", "Живые фото", "Невероятная даже без макияжа", "Обожаю женщин без макияжа, просто космос в наше время кукол", "Какая же ты красивая без мейкапа", – восхитились комментаторы.

Тем не менее нашлась и своя порция негатива.

"Сколько же здесь лживых и лицемерных комментов, 99% лицемерия и вранья! Необычно? – Да! Красиво? – Нет! Вид нездоровый. Очень мало кто хорошо получается на таких фотосеcсиях и кому это действительно идет и смотрится круто. Ну очевидно Оля не входит в это число", "На любителя", – написали другие.

Как пишет сайт Кино-театр.ру, Ольга Серябкина родилась 12 апреля 1985 года в Москве.

Свой путь в шоу-бизнесе начинала как танцовщица.

В 2004-2006 годах работала в балете и в качестве бэк-вокалистки певца Иракли. Затем была одной из солисток группы Serebro, автор большинства текстов песен группы.

В начале 2015 года занялась сольной карьерой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018465-vid-nezdorovyy-olga-seryabkina-pokazala-litso-bez-makiyazha/