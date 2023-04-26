"Женщины в нашей семье не стареют": Мадина Садвакасова об отношении к пластике

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова стала гостьей программы "Жақсы адамдарым". Она рассказала, что предпринимает, чтобы сохранить свою природную красоту.

Мадина Садвкасова отметила, что быть человеком искусства нелегко и нужно всегда хорошо выглядеть.

"Если ты вышел на сцену, ты должен соответствовать сценическому образу. Это требует большого ухода. Даже если хочется что-то съесть, ты себя ограничиваешь, потому что ты человек сцены. Многие меня спрашивают: "Мадина, делали ли вы какую-либо операцию на лицо?".

Моя тетя, сестра моего отца, однажды позвонила и сказала, что ей показалось, что я что-то сделала со своим лицом. А я вот так иногда собираю волосы в хвост резинкой туго, кожа натягивается и получается, что становится похоже на лифтинг.

Тетя мне сказала, чтобы я ничего не делала с собой, потому что перестану быть на себя похожа и исчезнет моя изюминка. Она заявила, что женщины в семье Садвакасовых не стареют, у нас гены сильные. А я как раз в это время ходила в раздумье, но после этого разговора перестала об этом думать", - рассказала она.

Садвакасова призналась, что ее муж тоже против того, чтобы она думала о пластике.

"Кроме того, мой муж Олжас меня всегда просит, чтобы я оставалась собой, чтобы ничего с собой не делала. Но мы люди искусства, сцены, и если это понадобится, то придется сделать.

Но Олжас и тетя все время встают перед моими глазами, поэтому я еще думаю. Но до этих пор с моим лицом еще ничего не делали. У меня все натуральное, природное", - заверила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018371-zhenschiny-v-nashey-seme-ne-stareyut-madina-sadvakasova-ob-otnoshenii-k-plastike/