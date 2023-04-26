"Самая горячая": дерзкий образ Майли Сайрус взволновал фанатов

Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

30-летняя американская певица Майли Сайрус поделилась жаркими снимками в своем Instagram. Смелый образ артистки взволновал фанатов, передает NUR.KZ.

Исполнительница популярного трека "Flowers" Майли Сайрус поделилась на своей странице фотографиями дерзкого образа. На снимках певица позирует в дизайнерском наряде от Донателлы Версаче. На ней был откровенный корсет с фигурным декольте, черная кожаная юбка-карандаш и длинные перчатки.

Одной из первых прокомментировала кадры сама Донателла.

"Ты огонь, Майли", - написала модельер.

Подписчики, а их у поп-дивы более 200 млн, высоко оценили ее фото. Менее чем за сутки пост набрал около двух млн лайков.

"Самая горячая, которую я когда-либо видела", "Королева Майли", "Сказочно выглядишь", "Спасибо, Майли Сайрус, ты сделала мой день", "Так красива", "Брюнетка Майли вернулась. Тебе очень идет", - прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018370-samaya-goryachaya-derzkiy-obraz-mayli-sayrus-vzvolnoval-fanatov/