"Алишер, ты живой?": образ экс-супруги Моргенштерна привел в замешательство фанатов

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина удивила своих фанатов в Instagram необычной фотосессией, для которой примерила черное платье с вуалью, передает NUR.KZ.

Образ Дилары заставил задуматься ее подписчиков. Многим он показался траурным и несколько неуместным.

На фото Дилара запечатлелась без макияжа, в закрытом черном платье с черной вуалью. Массивные золотистые серьги и браслеты разбавили однотонный наряд.

"Что-то непонятно", "Стильно, кончено, но грустненько", "Вообще не подходит", "Что-то старомодное в этом фото", "Вдова Моргена", "Морген умер, что ли?", "Алишер, ты живой?", "Хоронишь карьеру?", "В чем смысл этих фото? Вообще не понимаю, бред какой-то", "Как будто на похороны собралась", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018046-alisher-ty-zhivoy-obraz-eks-suprugi-morgenshterna-privel-v-zameshatelstvo-fanatov/