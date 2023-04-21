Диас Аблаев запечатлелся с красавицей-блондинкой (фото)

Диас Аблаев и Камила Мирали. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев поделился в своем Instagram-аккаунте интересной фотосессией. Результат работы талантливого фотографа оценили фанаты артиста, передает NUR.KZ.

Диас отметил, что это уже вторая часть крутого фотосета, выполненного казахстанским фотографом, живущим в Париже.

"Получилось лучше, чем я ожидал. Еще раз огромная благодарность Лене за ее мастерство и Камиле за то, что "украла" мою фотосессию", - отметил Диас, поблагодарив всех, кто работал с ним над креативной фотосессией.

Вместе с Диасом в кадре можно увидеть в качестве модели бизнесвумен Камилу Мирали.

Фото высоко оценили коллеги Диаса - Али Окапов, Айнур Ильясова, Индира Едильбаева и другие артисты. К их комментариям присоединились и фанаты певца.

"Очень круто", "Рядом с вами столько красивых девушек, почему не женитесь? Или меня ждете?", "Шикарно, эффектно", "Красавец, глаз не отвести", "Качественная фотосессия", "Вау, рядом блондинка?" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017706-dias-ablaev-zapechatlelsya-s-krasavitsey-blondinkoy-foto/