"Просто вау": звезда сериала "Уэнсдэй" показала фигуру в прозрачном топе

Дженна Ортега. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега показала фигуру в прозрачном топе и коротких шортах - юная знаменитость взволновала подписчиков новыми снимками.

Фото появились в ее Instagram-аккаунте.

20-летняя исполнительница роли Уэнсдэй предстала перед камерой, сидя на газоне на фоне белого забора.

Ортега позировала в коротких джинсовых шортах и прозрачном топе, под который надела черный бюстгальтер. Наряд знаменитость дополнила банданой, завязанной на шее, солнцезащитными очками круглой формы, браслетами с кольцом и черными кроссовками.

В качестве локации указала город Индио, где в настоящее время проходит музыкальный фестиваль Coachella.

"Какая милашка", "Королева долины Коачелла", "Просто вау", "Замечательные фото". "Удивительная девушка", "Горячее фото", - писали фанаты Ортеги.

По данным сайта IMDb, Дженна Ортега родилась 27 сентября 2002 года в Калифорнии. Актриса с 9 лет снимается в телесериалах и фильмах - дебютировала на телеканале Disney.

В настоящее время на счету 20-летней актрисы более чем 15 картин. Особую популярность актрисе принесла роль Уэнсдэй Аддамс в недавнем сериале от Netflix.

Стоит отметить, что Ортега часто снимается в хоррорах, особенно в последние годы. За это некоторые прозвали Дженну "королевой крика" нового поколения.

Согласно Кембриджскому словарю, королева крика - актриса, которая играет главную героиню в фильмах ужасов. Чаще всего персонаж пугается или подвергается нападению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017665-prosto-vau-zvezda-seriala-uensdey-pokazala-figuru-v-prozrachnom-tope/