"С каждым годом все шикарнее": 69-летняя Любовь Успенская покрасовалась в мини

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

69-летняя советская и российская певица Любовь Успенская похвасталась стройными ногами в мини. Новое фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"В ожидании лета", - подписала артистка яркое фото. На снимке она запечатлелась сидя на лестнице, длина наряда позволила певице похвастаться стройными ногами и собрать комплименты в Сети.

"Шикарная женщина", "Потрясающая", "Сколько труда и таланта скрывается за этим творчеством", "Замечательное фото", "Красивая женщина", "Прям девочка", "Сексуальная", "Весна наша", "Прекрасно выглядите", "Как можно с каждым годом становиться все шикарнее?" - гласят отзывы преданных поклонников.

Однако не обошлось и без "ложки дегтя".

"Обыкновенное фото", "Слушать, но не смотреть", "Научитесь одеваться по возрасту. Принимать свой возраст", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017596-s-kazhdym-godom-vse-shikarnee-69-letnyaya-lyubov-uspenskaya-pokrasovalas-v-mini/