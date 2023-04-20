"Сногсшибательная": Приянка Чопра в роскошном алом платье произвела фурор в Лондоне

Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

Обладательница титула "Мисс мира-2000", актриса и певица Приянка Чопра произвела фурор на премьере сериала "Цитадель", в котором сыграла главную роль. Кадрами с мероприятия она поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.

Приянка Чопра сыграла в научно-фантастическом сериале "Цитадель" вместе с актером Ричардом Мэдденом. Премьера сериала состоялась накануне в Королевском театре в Лондоне.

Для выхода в свет Приянка выбрала роскошное алое платье с открытыми плечами от Vivienne Westwood. Атласное платье идеально сидело на фигуре актрисы.

Образ знаменитости дополнили легкие локоны, красная помада и бриллиантовое кольцо. На светском мероприятии Приянку сопровождал супруг - музыкант Ник Джонас.

"Королева Болливуда", "Ты сногсшибательная, При", "Самая красивая и скромная, я большой фанат Приянки", "Поздравляем с премьерой!" - отметили восхищенные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017593-snogsshibatelnaya-priyanka-chopra-v-roskoshnom-alom-plate-proizvela-furor-v-londone/