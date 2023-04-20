"Один в один": Мадина Садвакасова примерила культовый образ Одри Хепберн

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова примерила культовый образ Одри Хепберн из оскароносного фильма "Завтрак у Тиффани". Фанаты в Instagram оценили ее перевоплощение, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова предстала в образе Холли Голайтли - героини известной романтической комедии 60-х годов "Завтрак у Тиффани", которую великолепно сыграла голливудская дива Одри Хепберн. Казахстанская исполнительница поинтересовалась у пользователей соцсети, похожа ли она на Одри.

"Я сама, увидев, удивилась. Стилисты постарались или реально похожа?" - спросила Мадина своих подписчиков.

Преображение Мадины высоко оценили ее коллеги по сцене - Жазира Байрбекова, Индира Едильбаева, Тамара Асар и другие артисты, не поскупившись на смайлики в виде огня.

"Превосходно, я и раньше замечала ваше сходство с Одри", "Вы всегда остаетесь юной", "Что за красота, просто чудо!", "Уау, срочно в Париж!", "Нереально похожа", "Один в один", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017572-odin-v-odin-madina-sadvakasova-primerila-kultovyy-obraz-odri-hepbern/