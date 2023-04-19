"Теперь это вошло в моду": Алтынай Жорабаева показала, как одевалась в юности

Алтынай Жорабаева. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

Отечественная певица Алтынай Жорабаева показала архивное фото в Instagram. Артистка отметила, что тогда ее стиль одежды многие не понимали, а сейчас это вошло в моду, передает NUR.KZ.

Алтынай Жорабаева разместила старое фото из личного архива. Певица заявила, что ее вкус был непонятен некоторым, но теперь подобные вещи считаются модными.

"Оказывается, я уже тогда носила сумку Dior Saddle. Когда я в те годы начала носить платья, чапаны, тюрбаны из велюра, гипюра, ткани-песка, многие говорили, мол, оделась как старуха, платья апашкины, что ты нацепила на голову, поменяй стилиста. Хочу им сказать, что теперь это вошло в моду", - отметила Алтынай.

"Мода всегда возвращается", "Я сразу обратила внимание на вашу сумочку", "Когда ношу чапан, мне тоже говорят, что я старушка", "Лук стильный", "Какие сумочка и туфельки!", "Какая юная", - прокомментировали публикацию артистки фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017433-teper-eto-voshlo-v-modu-altynay-zhorabaeva-pokazala-kak-odevalas-v-yunosti/