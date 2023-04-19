"Ух, как тебе повезло, Орландо": Кэти Перри впечатлила фанатов новыми фото

Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

38-летняя американская певица Кэти Перри похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде, опубликовав фото на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Популярная певица, член жюри шоу талантов American Idol и супруга актера Орландо Блума Кэти Перри имеет большую армию поклонников, которая насчитывает более 197 млн фолловеров в Instagram. Поп-дива часто радует фанатов своими снимками.

На одном из последних фото певица запечатлена в откровенном обтягивающем платье желтого цвета с разрезами по бокам.

Фолловеры в комментариях осыпали комплиментами артистку.

"Самая настоящая, люблю ее", "Ты единственная и неповторимая", "Что-то в ваших постах заставляет меня смеяться по-хорошему! Ты такая оригинальная!", "Королева моего сердца", "У тебя потрясающее тело", "Ух, как тебе повезло, Орландо", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, в марте 2021 года певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум тайно сыграли свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017382-uh-kak-tebe-povezlo-orlando-keti-perri-vpechatlila-fanatov-novymi-foto/