"Тогда я видела всех звезд Москвы": Настя Ивлеева рассказала, кем работала до своей популярности

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая, актриса и блогер Настя Ивлеева поделилась с поклонниками в Instagram архивными фотографиями и рассказала, кем работала до своей популярности, передает NUR.KZ.

32-летняя телеведущая, у которой более 18 миллионов подписчиков в Instagram, опубликовала архивные фотографии двенадцатилетней давности и рассказала фолловерам, что до того, как стать известной, она работала хостесом в одном из клубов Санкт-Петербурга, где повстречала многих знаменитостей.

"Я - хостес. Самый популярный клуб Питера, легенда того времени! Тогда я видела всех звезд Москвы и даже подумать не могла, что когда-то почти все побывают на моем AgentShow. Жизнь, ты прекрасна!" - написала звезда соцсетей.

"Красивой ты девчушкой была Настюха, а потом подстриглась", "Красивая девушка", "Брюнеткой очень интересная внешность. Блонд вообще не идет Насте", "Голосуем за темный цвет волос", - прокомментировали фолловеры.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева рассказала, что сейчас не видит себя в роли матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017323-togda-ya-videla-vseh-zvezd-moskvy-nastya-ivleeva-rasskazala-kem-rabotala-do-svoey-populyarnosti/