"Я не представляю себя матерью": Ивлеева высказалась о браке и детях

Настя Ивлеева: instagram.com/_agentgirl_

Российская актриса и телеведущая Настя Ивлеева на своем YouTube-канале ответила на каверзные вопросы подписчиков о замужестве и детях, а также поделилась, что она испытала во время съемок интимных сцен в сериале, передает NUR.KZ.

По словам Ивлеевой, не всем везет вступить в брак один раз и навсегда. Однако она не относится к тем людям, которые после неудачного опыта замужества больше не подпускают к себе мужчин.

"Если я встречу классного парня и пойму, что хочу выйти за него замуж, я выйду. Не всем везет выйти замуж один раз и навсегда. Выйду замуж столько раз, сколько уготовил Бог", — ответила Настя.

Ивлеева также отметила, что дети должны быть от любимого мужчины, которого пока у нее нет. Поэтому сейчас актриса не видит себя в роли матери.

"На данном этапе своей жизни я не хочу детей. Я не понимаю, откуда взялись эти стандарты, во сколько лет должны родить, в каком количестве и в каких парах. Это личное дело каждого.

Ты свою жизнь даришь другому человеку и нет пути назад. Ребенок должен быть от любимого человека, а когда у тебя нет постоянного мужчины, о каких детях может идти речь. Сейчас я этого не хочу. Я не представляю себя матерью", — заявила артистка.

Также телеведущая рассказала о съемках интимных сценах в драматическом сериале "Монастырь". По словам актрисы, в момент первой обнаженной сцены было небольшое волнение, но после второго дубля она смогла расслабиться.

"В целом я легко к этому отнеслась. Нужно было просто расслабиться и сделать качественную работу. К тому же после второго дубля ты расслабляешься, а дальше все происходит в расслабленной и легкой атмосфере", — поделилась Ивлеева.

Также артистка отметила, что, несмотря на недостатки фигуры, она уверена в себе.

"Я уверена в себе. Да у меня есть недостатки, я могу кому-то не нравиться. Но я нравлюсь себе. Я классная. Почему бы это не показать миру?" - добавила актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010493-ya-ne-predstavlyayu-sebya-materyu-ivleeva-vyskazalas-o-brake-i-detyah/