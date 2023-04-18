"Счастливая семья": Торегали Тореали поделился в Сети архивным фото с родителями

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали показал в Instagram архивное фото из семейного альбома. Запечатленные на снимке маленький Торегали и его молодые родители умилили Казнет, передает NUR.KZ.

Торегали Тореали показал, каким был в детстве. На фото маленький Торегали сидит на коленях у мамы, а рядом с ними запечатлен отец артиста.

Исполнитель посвятил трогательные стихи своим родителям, отметив, что для него нет большего счастья, чем видеть их радостные лица.

Он пожелал им долгих лет жизни. К пожеланиям Торегали присоединились и его подписчики, в числе которых коллеги по цеху - Молдир Ауелбекова, Абдижаппар Алкожа и другие артисты.

"Пусть будут живы-здоровы родители", "Какие стихи, слова дошли до сердца", "Пусть родители живут до ста лет", "Какая мама красивая у Тореша", "Прекрасное фото, счастливая семья", - отметили пользователи Казнета.

Напомним, недавно Торегали Тореали представил клип, во время съемок которого случился скандал с гидом на Кольсае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017181-schastlivaya-semya-toregali-toreali-podelilsya-v-seti-arhivnym-foto-s-roditelyami/