"Такая же, как все": 46-летняя Дана Борисова показала несовершенства фигуры после липосакции

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова поделилась фотографиями с отдыха в Египте. На снимках она позирует в бикини, оголяющем живот, что стало поводом нелестных комментариев в ее адрес.

На фотографиях, опубликованных в профиле знаменитости в Instagram, Борисова позирует в голубом бикини со стразами. Телеведущая решила не скрывать свои несовершенства и оголила живот.

"Я такая же, как все. Живая. Надеюсь, за это вы меня и любите. И меньше всего хочу заморачиваться с фотошопом", – подписала снимки знаменитость.

Многие из подписчиков похвалили ее за честность и осыпали комплиментами. Но нашлись и те, кто посоветовал Борисовой не носить такие купальники, а также усомнились в том, что на снимках нет фотошопа.

"В вашем возрасте надо сплошной купальник надевать", "Если бы не было фотошопа, то на ногах то же было бы и на руках, как на животе. Гладкие руки и ноги, а живот весь сморщенный", "Последствия липоксации и отсутствия спорта", "Такое ощущение, что вы пиаритесь на неудачной пластике. Нормальные люди такое прикрывают", "Что с животом?", – гласят комментарии.

В прошлом году стало известно, что телеведущая в апреле перенесла вторую липосакцию. Своим результатом она поделилась в Сети, однако подписчикам итог не понравился, писали в интернет-газете Lenta.ru.

Дана Александровна Борисова – российская телеведущая. Популярность ей принесла передача "Армейский магазин", которую она вела на Первом канале. Родилась 13 июня 1976 года в Мозыре, Белорусская ССР. Позднее переехала с семьей в Норильск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016764-takaya-zhe-kak-vse-46-letnyaya-dana-borisova-pokazala-nesovershenstva-figury-posle-liposaktsii/