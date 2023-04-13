"Как ангел": примерившая нежный образ Макпал Исабекова очаровала Казнет

Макпал Исабекова: Instagram

Отечественная певица Макпал Исабекова представила на суд фанатов нежную фотосессию, которой поделилась в Instagram. Фанаты отметили, что молодая мама выглядит просто превосходно, передает NUR.KZ.

"Нравится работать с талантливыми художницами", - написала Макпал, отметив аккаунты тех, кто трудился над фотосессией и ее образом.

Макпал запечатлелась на фото среди цветов в нежном шифоновом платье. Образ молодой мамы заворожил ее фанатов и коллег, которые не поскупились на лестные отзывы в ее адрес.

"Нравится смотреть на такую талантливую красавицу", "Какая ты красивая", "Вы выглядите, как ангел, на этом фото. Фотографу, на мой взгляд, несложно было работать с такой красотой", "Божественная", "Макпал - это такая мягкая, теплая, блестящая, бархатная ткань. Вы так соответствуете такому описанию. Сверкаете, прямо сама нежность, сияют глаза", - оставили комментарии к фото пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016675-kak-angel-primerivshaya-nezhnyy-obraz-makpal-isabekova-ocharovala-kaznet/