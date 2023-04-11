"Жгучая красавица": звезда сериала "Аппақ келін" Фатима Кулибали примерила яркий образ

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Звезда сериала "Аппақ келін" Фатима Кулибали примерила эффектный образ, который оценили фолловеры актрисы в Instagram. Они заявили, что ей к лицу яркий макияж, передает NUR.KZ.

"Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам", - прокомментировала актриса свои фотографии, которые разместила в ленте.

Для образа девушка выбрала броский макияж и яркий аутфит, а также объемные золотистые серьги, украшения на шею и волосы.

"Великолепно", "Шикарно", "Ты так прекрасна", "Эх, была бы я мужчиной", "Просто отвал башки", "Когда выйдет новый сезон "Аппақ келін"?", "Блистательнейшая", "Талантливый человек и замечательная мама", "Красивая девушка", "Жгучая красавица", - отреагировали фанаты.

Фатима Кулибали - молодая актриса и модель. Ее роль в сериале "Аппақ келін", в котором она сыграла вместе с Жанар Айжановой, позволила завоевать сердца зрителей, которые оценили и ее талант, и красоту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016349-zhguchaya-krasavitsa-zvezda-seriala-appaq-kelin-fatima-kulibali-primerila-yarkiy-obraz/