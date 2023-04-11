"Как прекрасна молодость": Макпал Жунусова показала, какой была в 18 лет

Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова показала, какой была в 18 лет. Черно-белое фото артистка разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

59-летняя Макпал Жунусова отметила, что фото сохранил ее брат.

"На фото мне 18 лет. Спасибо брату Айбару за снимок", - отметила она.

На архивном снимке юная и стройная Макпал позирует на камеру, играя пышными волосами. Ее нежная улыбка делает черно-белое фото ярким и солнечным.

"Красавица наша", "Когда Макпал Жунусова впервые появилась на сцене, мы мечтали ее увидеть , смотрели по телевизору ваши выступления и были очень рады, столько лет прошло, будьте живы-здоровы", "Какая вы красивая, мне нравится ваш смех", "Как прекрасна молодость! Вы тут такая нежная, красивая", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016345-kak-prekrasna-molodost-makpal-zhunusova-pokazala-kakoy-byla-v-18-let/