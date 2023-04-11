"Казахстанская Джессика Альба": примерившая новый образ Дина Тасбулатова изумила фанатов

Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Отечественная актриса Дина Тасбулатова примерила новый яркий образ. Видео своего преображения она разместила в Instagram. Фанаты сравнили ее с голливудской дивой Джессикой Альбой, передает NUR.KZ.

"Как вам наша работа?" - спросила Дина своих подписчиков, отметив аккаунт визажиста Айдоса Рысбекулы.

Фанаты и коллеги артистки отреагировали на ее преображение, а некоторые заявили, что актриса хороша и без макияжа.

"Красотка! Тебе так идет!", "Казахстанская Джессика Альба, невороятная красотка, самая привлекательная тюркская девушка, она без макияжа великолепна", "Без макияжа кайфная", "Айдосик талант", "Почти Наоми Кэмпбелл", "Ой, какая красотка сногсшибательная, слов нет", - написали они.

Дина Тасбулатова - талантливая казахстанская актриса, которая запомнилась зрителям по фильмам "Моя большая казахская семья", "Жыным сол", "Келин особого назначения", "Свадьба.kz", историческому сериалу "Золотая орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016329-kazahstanskaya-dzhessika-alba-primerivshaya-novyy-obraz-dina-tasbulatova-izumila-fanatov/