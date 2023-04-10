Отдыхающая в Баку Акбота Сейтмагамбет вызвала умиление фанатов новым фото

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, отдыхающая в Азербайджане, делится своими впечатлениями от поездки. Экс-солистка "КешYOU" умилила подписчиков в Instagram новым фото, передает NUR.KZ.

Напомним, Акбота Сейтмагамбет показала, как проводит отпуск в Баку. Актриса отметила, что хочет дать себе передышку, поскольку у нее очень плотный рабочий график.

Акбота выложила новое фото, которое очаровало ее преданных фанатов. Артистка запечатлелась на снимке в белой папахе.

"Такую шапку, как на моей голове, в Баку можно встретить на каждом углу. Теперь вопрос: чей это традиционный головной убор?" - спросила она своих подписчиков.

"Если в Баку, значит, азербайджанская", "Кавказских народов", "Вопрос на логику", "Ну какая же красивая девушка!", "Это же папаха!" - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2016204-otdyhayuschaya-v-baku-akbota-seytmagambet-vyzvala-umilenie-fanatov-novym-foto/