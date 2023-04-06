"Как с обложки журнала": жена Тауекеля Мусилима вызвала восторг фанатов новыми фото

Махаббат Мусилим. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима выложила в Instagram порцию свежих фото и очаровала своих фанатов. Многие заявили, что она может стать примером для молодых девушек, передает NUR.KZ.

Махаббат разместила снимки, на которых запечатлена на улице в стильном аутфите. Легкие локоны добавили образу молодой мамы романтичности.

Тауекел Мусилим отреагировал на фото жены, оставив смайлики, выражающие любовь.

"Красива, умна, порядочна, моднющая, желаю всем нашим девочкам быть такими", "Смело и почаще выставляйте образы здесь, красотой и счастьем надо делиться, нам приятно видеть вас в своей ленте", "Махаббат - символ красоты, скромности, ума", "Тауекел правильно выбрал себе спутницу жизни", "Очень красиво, как с обложки журнала", - гласят комментарии подписчиков.

Несколькими днями ранее Махаббат опубликовала фото с мужем. Пользователи Сети отметили, что супруги очень хорошо смотрятся вместе и пожелали им счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015745-kak-s-oblozhki-zhurnala-zhena-tauekelya-musilima-vyzvala-vostorg-fanatov-novymi-foto/