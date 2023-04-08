"Настоящая женщина": плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала "неидеальную" фигуру в бикини

Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham

Американская Plus-Size-модель Эшли Грэм предстала перед фолловерами в бикини нежного цвета. Поклонники оценили красоту модели по достоинству, а некоторые даже заявили, что Грэм их вдохновляет.

Знаменитая американская модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram-профиле серию фотографий в лавандовом бикини. Густые каштановые волосы 35-летней модели были распущены, на лице было минимум макияжа.

В комментариях под постом, который набрал почти 200 тысяч лайков, сотни фанатов выразили слова восхищения, адресованные модели.

"Божественная", "Необычайно великолепная", "Ты родила троих детей и твое тело все еще прекрасно", "Настоящая женщина", – пишут комментаторы.

Несколько девушек под фото признались, что Грэм своим примером вдохновляет их и учит принимать свое тело таким, какое оно есть.

"Твоя уверенность вдохновляет меня каждый день", "Я очень люблю Эшли, она вдохновляет нас уже много лет в этом мире, где все хотят иметь идеально стройное тело без растяжек, целлюлита и недостатков, она такая настоящая, за это я ее всегда ценила", – написали поклонницы.

К слову, на аккаунт Грэм подписано более 20 млн человек.

По информации на сайте iMDB, Эшли Энн Грэм родилась 30 октября 1987 года в Линкольне, штат Небраска, США. Она – продюсер и актриса, известная по фильмам "Клуб мальчиков" (2001) и "Грязный старый город" (2012).

С 14 августа 2010 года замужем за Джастином Эрвином. У них подрастают трое детей.

Отметим, что рост Грэм составляет 177 сантиметров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015706-nastoyaschaya-zhenschina-plyus-sayz-model-eshli-grem-pokazala-neidealnuyu-figuru-v-bikini/