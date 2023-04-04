"Одна из самых красивых казашек": Зарина Омарова появилась в оригинальном наряде

Зарина Омарова. Фото: instagram.com/zarina_omarova_official

Отечественная исполнительница Зарина Омарова продемонстрировала оригинальный дизайнерский наряд и привела в восторг своих фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Казахстанская исполнительница поблагодарила талантливого дизайнера за оригинальный костюм.

"Благодарю за такой прекрасный наряд Анну Воронкову. Профессионал своего дела. Как вам?" - отметила Зарина Омарова.

"Как же мне нравятся эти фото! Все собралось в единое целое! Красотка-модель и прекрасная команда", - одна из первых оставила свой комментарий Анна Воронкова.

Подписчики оценили образ певицы, написав свои восторженные отзывы под фото.

"Для этого костюма нужна теперь подходящая песня", "Вау, шикарно!", "Очень красиво", "Чудесный костюм. Что за идея! Как вам идет", "Одна из самых красивых казашек", "Супер", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015412-odna-iz-samyh-krasivyh-kazashek-zarina-omarova-poyavilas-v-originalnom-naryade/