"Ошеломительно": Приянка Чопра примерила модный наряд, созданный из винтажного сари

Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

Актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра покрасовалась в эксклюзивном наряде, который подчеркнул ее фигуру и стройные ноги. Яркий аутфит знаменитости высоко оценили ее фанаты в Instagram, передает NUR.KZ.

Приянка Чопра отметила, что сама осталась в восторге от эксклюзивного наряда ручной работы, который назвала слиянием Востока и Запада.

В нем она появилась на вечере, посвященном индийскому искусству и моде в Мумбаи. Оригинальный наряд был сшит для нее командой дизайнера Амита Агарвала.

Этот красивый наряд был создан с использованием 65-летнего винтажного сари Banarasi patola с серебряными нитями и золотого гальванического покрытия на шелке хади. Он сочетается с голографическим бюстье с пайетками. Ансамбль создавался в течение шести месяцев.

Приянка выложила фото с мужем Ником Джонасом, в сопровождении которого появилась на светском мероприятии. За короткое время публикация набрала свыше 4,5 млн "лайков".

"Просто потрясающе", "Красивые, лучшая пара на Земле", "Ух ты, ошеломительно, столько любви", "Красавица", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015317-oshelomitelno-priyanka-chopra-primerila-modnyy-naryad-sozdannyy-iz-vintazhnogo-sari/