"Развод вам к лицу": Ида Галич в мини-платье собрала комплименты в Сети

Ида Галич. Фото: instagram.com/galichida

Российская телеведущая и блогерша Ида Галич поделилась кадрами в Instagram с прошедшей музыкальной премии. Поклонники высоко оценили образ Иды и осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Ида появилась на высокотехнологичной музыкальной премии "Новое Радио AWARDS" в кожаном корсетном мини-платье.

"Для ведения премии, которая проходила в метавселенной, хотелось что-то очень женственное, но в то же время провокационное. Платье из коллекции, посвященной гардеробу Марии-Антуанетты, подошло идеально. Брутальная кожа соседствует с игривым настроением в деталях. Я в восторге", - рассказала телеведущая.

Фолловеры пришли в восторг от нового образа Галич и сравнили ее с мировыми селебрити.

"Развод вам к лицу", "Вау! Вот это стиль!", "Ого. Ничего себе. А чтоб так красиво - это законно вообще?!", "Моника Беллуччи", "Я, конечно, извиняюсь, но разве законно быть такой красивой?", "Меган Фокс где-то нервно дрожит в углу", "Я подумала, что это Моника Беллуччи", "Русская Меган Фокс", "Это кто? Меган Фокс?", "Ну это же Моника Беллуччи, только лучше", - отреагировали пользователи соцсети.

Однако некоторые пользователи посчитали, что девушка потеряла свою индивидуальность.

"Была индивидуальность, остроумная, что называется "своя". Стала одна из... Поглотил гламур безвозвратно", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015292-razvod-vam-k-litsu-ida-galich-v-mini-plate-sobrala-komplimenty-v-seti/