"Как вам не стыдно": сестры из TikTok в откровенных нарядах разозлили "уятменов"

Kagiris twins. Фото: instagram.com/kagiristwins

Казахстанские TikTok-звезды, сестры Наргиз и Томирис, поделились с поклонниками в Instagram фото в откровенных нарядах, чем вызвали возмущение моралистов, передает NUR.KZ.

Сестры, известные как Kagiris twins, имеют большую аудиторию в соцсетях. Их аккаунт насчитывает более 1 млн фолловеров в Instagram, и почти 18,5 млн подписчиков в TikTok. Девушки получили свою популярность на просторах Казнета среди молодежи, благодаря коротким танцевальным и юмористическим видео.

На фото блогерши позируют в вязаных пляжных туниках с длинной бахромой, оголяющих бедра.

Поклонники девушек пришли в восторг и восхитились новой порцией фотографий.

"Вау! Вы такие красивые с этим закатом", "Какие красотки", "Люблю вас, сестры", "Шикарные", "Восхищаюсь вами! Какие вы красивые и добрые!", "Прекрасные королевы", - отреагировали пользователи соцсети.

Однако в комментариях к фото также "набежали" и "уятмены".

"Что за стиль? Это же ұят", "Харам, девочки", "Ұят", "Как вам не стыдно", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015291-kak-vam-ne-stydno-sestry-iz-tiktok-v-otkrovennyh-naryadah-razozlili-uyatmenov/