Джиджи Хадид в индийском сари появилась на мероприятии в Мумбаи

Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid

Американская супермодель Джиджи Хадид посетила светское мероприятие в индийском городе Мумбаи. Об этом она рассказала поклонникам в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Топ-модель посетила открытие культурного центра Nita Mukesh Ambani в Мумбаи. Знаменитость появилась на ковровой дорожке в золотом сари, расшитом бисером и пайетками от авторитетных дизайнеров в мире кутюрной индийской моды Абу Яни и Сандип Хосла.

По словам Джиджи, на создание наряда ушел целый год.

"Для меня было честью и радостью продемонстрировать этот шедевр, разработанный Абу Яни и Сандип Хосла. Сари чиканкари было сделано в регионе Лакхнау в Индии, а на его изготовление ушел год. Каждая женщина, создававшая его, специализируется на своем стежке, что поистине великолепное мастерство. Я никогда этого не забуду", - рассказала модель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2015163-dzhidzhi-hadid-v-indiyskom-sari-poyavilas-na-meropriyatii-v-mumbai/