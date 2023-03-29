"Лариса, вы вдохновляете": 67-летняя Долина в стильном брючном костюме обворожила Сеть

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

67-летняя советская и российская певица Лариса Долина представила новый аутфит на суд своих поклонников в Instagram. Подписчики высоко оценили ее весенний образ, передает NUR.KZ.

"Готовлюсь к лету… Собираю яркие цвета, чтобы душа отозвалась! А вы?" - отметила артистка под фото, которое выложила на своей страничке.

Фанаты заявили, что брючный костюм нежного мятного цвета к лицу артистке. Он сразу же им напомнил, что на дворе долгожданная весна.

"Как интересно выглядит этот образ", "Вау, классный костюм! Очень идет! Вы, Лариса, вдохновляете", "Сколько эксклюзивных нарядов было на этой прелестной женщине", "Очень свеженький костюмчик и кофточка. Красивый цвет волос и вы, Лариса, хороша и прекрасна", "Какая стильная, эффектная, красивая", - оставили свои отзывы комментаторы в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014577-larisa-vy-vdohnovlyaete-67-letnyaya-dolina-v-stilnom-bryuchnom-kostyume-obvorozhila-set/