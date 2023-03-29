"Не налюбуешься": Боня похвасталась роскошным букетом роз от любимого

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня, находящаяся в Барселоне, показала в Instagram, как балует ее любимый. Она похвасталась большим букетом красных роз, который он ей подарил, передает NUR.KZ.

"Цветы от единственного любимого мужчины", - подписала Боня фото, на котором запечатлелась в черном платье с открытой спиной с огромным букетом красных роз в руках.

Фанаты оценили и ее платье, и фигуру, и красивый презент от любимого.

"Эх, зависть, но по-доброму, я тоже так хочу", "Великолепный букет цветов, подаренный тебе на отдыхе, класс", "Кто-нибудь позвоните пожарным", "Космос просто", "Загляденье", "Шикарная и бомбическая девушка с прекрасным букетом", "Что красивее? Цветы или спина? Не могу понять", "Не налюбуешься", - прокомментировали пост теледивы подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014474-ne-nalyubueshsya-bonya-pohvastalas-roskoshnym-buketom-roz-ot-lyubimogo/