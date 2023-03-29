"Принцесса цветов": чувственный образ Жании Джуринской восхитил Казнет

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская поделилась в Instagram кадрами с чувственной фотосессии и очаровала поклонников своим новым образом, передает NUR.KZ.

Звезда кинокартин "Гашык журек" и "Все из-за мужиков" предстала в образе средневековой дамы, примерив на себя корсет и пышную юбку из фатина.

"Обожаю костюмированные фильмы, особенно: "Герцогиня", "Унесенные ветром", "Анна Каренина". Делайте фотосессии — это про любовь к себе", — написала актриса.

Поклонники восхитились образом представительницы отечественного шоу-бизнеса и осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Очень нежно получилось", "Принцесса цветов", "Боженьки, какая же ты божественно красивая", "Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа", "Вашему мужу так повезло", "Ущипните меня кто-нибудь. Мне кажется, что я вижу ангела", "Тут таланта Пушкина не хватит, чтобы описать такую волшебную красоту", — прокомментировали они.

Ранее Жания Джуринская в купальнике вызвала восторг у фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014443-printsessa-tsvetov-chuvstvennyy-obraz-zhanii-dzhurinskoy-voshitil-kaznet/