"Самая красивая казашка": Жулдыз Омиргали в национальном наряде искупали в комплиментах

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанская певица и актриса Жулдыз Омиргали опубликовала видео в Instagram, на котором запечатлена верхом на лошади в национальном костюме. Артистку забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

"С праздником Наурыз, друзья! Пусть Новый год принесет всем нам благополучие и счастье", - написала она, попросив подписчиков оценить ее образ.

"Самая красивая казашка", - одним из первых отреагировал на публикацию любимой супруги Айкын и получил в ответ от Жулдыз смайлик в виде красного сердечка.

Не заставили ждать и верные поклонники, которые не поскупились на теплые слова в адрес певицы. Экс-солистку "КешYOU" искупали в лестных отзывах.

"Вау", "Как вы мне нравитесь", "Ищите Айкына? А он в Шымкенте песни поет", "Красавица", "Казахская принцесса", "Очень красивая", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013910-samaya-krasivaya-kazashka-zhuldyz-omirgali-v-natsionalnom-naryade-iskupali-v-komplimentah/