"Выглядите на 10 лет моложе": Альбина Джанабаева удивила фанатов новым образом

Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Российская певица Альбина Джанабаева выложила новую публикацию после двухмесячного отсутствия в Сети. Новый образ звезды восхитил фанатов, которые завалили ее комплиментами.

Новый пост появился в Instagram-аккаунте Альбины Джанабаевой впервые с января 2023 года.

Певица выложила несколько фотографий, сделанных у входа в один из московских ресторанов. На снимках звезда одета в белые свободные брюки и черный пиджак поверх черной кофты с капюшоном.

Подписчики Джанабаевой обрадовались ее возвращению, похвалили новый образ, а некоторые сравнили певицу с американской актрисой Блэйк Лайвли.

"Такая красивая!", "Как давно вас не видели", "Классный образ, выглядите на 10-15 лет моложе", "Очень красивая и стильная", "Я подумала, что это Блэйк Лайвли. Супер фото", "Модная красотка", – написали комментаторы.

Альбина Джанабаева, как пишет сайт My.ua, — российская певица, актриса и телеведущая. Экс-солистка группы "ВИА Гра".

Она родилась в российском городе Волгоград 9 апреля 1979 года. Позже семья переехала в рабочий поселок Городище. По национальности она наполовину казашка. Еще в юности переехала жить в Москву.

В "ВИА Гре" Джанабаева проработала с осени 2004 года по 1 января 2013 года. Ее дебютом в группе стал клип на песню "Мир, о котором я не знала до тебя", а также его англоязычная версия — "Take You Back".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013896-vyglyadite-na-10-let-molozhe-albina-dzhanabaeva-udivila-fanatov-novym-obrazom/