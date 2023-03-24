"Шикарная женщина": многодетная мама и певица Лидо похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Лидия Досалина. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская певица Лидия Досалина, известная под сценическим псевдонимом Лидо, похвасталась в Instagram своей точеной фигурой в бикини, передает NUR.KZ.

Певица Лидо продемонстрировала свою стройную фигуру в раздельном купальнике изумрудного цвета, кокетливо оголив плечи.

"Официально открываю сезон купальников", — написала представительница отечественного шоу-бизнеса в своем аккаунте.

Подписчики высоко оценили фигуру многодетной мамы и осыпали комплиментами Лидию в комментариях.

"Мотивирующие фотки на лето", Шикарная", "Какая фигура", "Вы — огонь", "Космос", "Шикарная женщина", "Боже, какая красота! Вы неотразимы и безупречны", "Как можно быть красивой такой", "Просто кукла! Как бы там ни говорили, но все же человек красит одежду. Люблю Вас, Лидия", — отреагировали поклонники знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013883-shikarnaya-zhenschina-mnogodetnaya-mama-i-pevitsa-lido-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike-foto/