"Космическая женщина": чувственный образ Айнур Ильясовой покорил фанатов

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Актриса и телеведущая Айнур Ильясова снялась в новой фотосессии, результатом которой поделилась в Instagram. Чувственный образ Айнур заставил биться сердца ее фанатов чаще, передает NUR.KZ.

Актриса поблагодарила творческую команду за удачную фотосессию.

"Мне кажется, что только женщина видит истинную красоту другой женщины. Как думаете? Вся команда фотосета - это женщины", - отметила она.

Образ Айнур, которая является мамой трех очаровательных малышек, был оценен ее подписчиками. Не удержались и оставили свои реакции ее звездные коллеги - актрисы Альмира Турсын, Салтанат Бакаева, Карлыгаш Мухамеджанова, Динара Бактыбаева, Асель Калиева и другие знаменитости.

"Ух ты, просто шикарно!", "Такая хрупкая и в то же время сильная", "Огонь просто", "Красивая от природы", "Вау-вау, полегче", "Такой огненный образ, интересно увидеть вас такой", "Очень элегантно", "Княжна", "Космическая женщина", - написали фанаты и коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013641-kosmicheskaya-zhenschina-chuvstvennyy-obraz-aynur-ilyasovoy-pokoril-fanatov/